Quarantena volontaria nella chinatown di Madrid

Negozi chiusi, strade semideserte. Resta qualche lanterna a ricordo del capodanno ma passeggiando per le vie di Usera, la chinatown di Madrid, si capisce che la vita quotidiana è alterata dalla paura del coronavirus.

I tanti cinesi che abitano nel distretto si sono messi in quarantena volontaria, soprattutto quelli che hanno recentemente trascorso qualche giorno in Cina. Lo hanno fatto sebbene nella Spagna continentale non risultino contagi.

Dawei Ding, vicepresidente dell'associazione cinesi in Spagna spiega che il terrore fa chiudere tutti in casa: "Ci sono due ragioni se tutto è chiuso. In primis la gente è preoccupata e non va a mangiare fuori, preferiscono comprare qualcosa e cucinarla a casa. Quindi non c'è molto lavoro. In secondo luogo si teme si possa venire in contatto con un lavoratore o un cliente che magari è infettato dal coronavirus. I titoli dei giornali distruggerebbero il negozio e, come sappiamo, in tempi di crisi, la fiducia vale più dell'oro".

Al momento in Spagna si registrano solo due contagi alle isole Baleari, ma la psicosi è alta tanto che è stato anche annullato il mobile world congress di Barcellona.