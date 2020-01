Non cambierà nulla e non è stata cosi dura per noi, abbiamo raddoppiato il volume dei nostri affari negli ultimi 3 anni perché non li abbiamo passati indugiando sulla questione Brexit come un mantra. Ci siamo dedicati ai nostri clienti, focalizzandoci sulla produzione di prodotti ad hoc, come le biciclette elettriche, portando così nuovi clienti dal resto del mondo e aprendo punti commerciali, facendo insomma cose accattivanti insieme ai nostri collaboratori. Questo è cio' che conta davvero. Non che la Brexit sia irrilevante, è importante ma non è l'unica cosa a cui pensare e quando sapremo come si svilupperà tutto, quali i dazi che subiremo eventualmente, ascolteremo chi dovremo ascoltare. Ma fino ad allora non perderemo del tempo a preoccuparci su cosa accadrà o non accadrà