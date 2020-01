A Parigi i 50 anni di carriera dello stilista Gaultier

Moda per la vita è l'"epitaffio" dell'ultima sfilata di moda di Jean-Paul Gaultier, lo stilista francese che ha festeggiato 50 anni di carriera in grande stile. Abbandonato per sempre il prêt-à -porter nel 2014, si è definitivamente lanciato nell'alta moda.

Una moda particolare

Noto per i suoi corsetti col seno appuntito, le gonne per gli uomini, il dinamismo e l'audacia che hanno fatto epoca Gaultier si accinge naturalmente a una nuova stagione, ma intanto stavolta evitando i suoi abituali live action in stile boudoir, ha mandato in pista le sue pin up lussuose che procedono senza incertezze nel terzo millennio, strizzano l'occhio al tricolore, diventano vellultate conigliette o forse spietate dominatrici, ballerine di un can can can post moderno.

Il firmamento Gaultier

Sul palcoscenico del teatro Chatelet di Parigi la sfilata è stata un po' il riassunto di tutto un sistema impreziosita dalle sue amiche star come l 'americana Dita Von Teese, la top model americana Bella Hadid, l'attrice spagnola Rossy de Palma o la cantante Mylène Farmer.

Una carriera che dura dagli anni Settanta

Nel 1974 il designer francese aveva lanciato la sua prima collezione di rango e nel 1976 fondò a Pargi il marchio che porta il suo nome. All’epoca andò in scena una prima sfilata originale e coraggiosa, più vicina a una rappresentazione artistica che a un catalogo mobile di abiti. Ma adesso come intende procedere?