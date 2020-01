Un'altra persona è deceduta questa settimana a Wuhan, in Cina, a causa del nuovo coronavirus all'origine di un'epidemia di polmonite nella regione. Si tratta di un 69enne che si era ammalato il 31 dicembre e le cui condizioni di salute erano peggiorate due settimane fa, con tubercolosi polmonare e danneggiamento delle funzioni di diversi organi.

Screening negli aeroporti (non solo asiatici)

Già 45 persone sono state contagiate finora, hanno fatto sapere le autorità sanitarie cinesi, con l'epidemia che ha colpito anche fuori dai confini, in particolare in Thailandia e Giappone. E' massima allerta, quindi, non solo in Cina. Tre aeroporti statunitensi hanno iniziato a fare lo screening dei passeggeri provenienti da Wuhan, focolaio dell'epidemia. Circa un centinaio di esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) sono stati inviati al JFK di New York e negli scali di Los Angeles e San Francisco. Nelle prossime settimane, circa 5mila passeggeri verranno controllati al loro arrivo negli Stati Uniti.

Il 30 dicembre, la Cina ha segnalato un'epidemia a Wuhan. Siamo molto preoccupati per questo, perché si tratta di un nuovo coronavirus e di una malattia che non abbiamo mai visto prima Nancy Messonnier Direttrice del Centro Nazionale per l'immunizzazione e le malattie respiratorie

Non ci sono ancora certezze, ma si pensa che la maggior parte delle persone colpite abbia contratto il virus in un mercato all'ingrosso di pesce della città cinese. Non è chiaro, al momento, neanche se la trasmissione tra esseri umani sia possibile.

Il virus che fa paura

I coronavirus possono causare raffreddori comuni, ma anche gravi malattie respiratorie come la Severe acute respiratory syndrome (SARS) e la Middle east respiratory syndrome (MERS).

La SARS - che ebbe origine a Foshan, in Cina, a fine 2002 - si trasmette sia per via aerea che per contatto e ha un periodo di incubazione dai due ai dieci giorni; nei casi più gravi può essere letale. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tra il 2002 e il 2003, causò 813 decessi e 8.437 contagi in una trentina di Paesi (anche in Italia si registrarono quattro casi, non mortali).