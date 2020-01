Aereo abbattuto: chiesti all'Iran risposte e risarcimenti

Organizzato dal Canada, paese di cui erano cittadini o dove era diretta la maggior parte delle 176 vittime, l'incontro è stato preceduto da una breve cerimonia alla memoria dei defunti. Siamo qui per "parlare con una sola voce" per le vittime e le loro famiglie", ha detto Champagne ai giornalisti.

"Siamo qui per ottenere verità, trasparenza e giustizia per le vittime ucraine, svedesi, britanniche, canadesi e iraniane, per un'indagine internazionale completa e trasparente", ha detto il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne.

