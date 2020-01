Helgoland, l'isola scelta dalla foche per crescere i loro cuccioli

L'isola di Helgoland è un luogo speciale: una Avalon che deve la sua leggenda alla colonia di foche che sceglie questo fazzoletto di terra nel Mare del Nord per far nascere i propri cuccioli. Da novembre a gennaio le foche grigie approdano all'isola rocciosa per crescere i piccoli, riconoscibili per la bianca e morbida pelliccia che li protegge.

Per la convivenza pacifica di uomini e animali, l'amministrazione di Helgoland, sotto la giurisdizione tedesca, ha realizzato dei sentieri nelle dune.

I visitatori devono mantenere una distanza di almeno 30 metri. Perché, anche se le foche hanno un aspetto mansueto, sono comunque i più grandi predatori dell'arcipelago. Le femmine adulte pesano 150 kg, i maschi anche 300 chili.

Chiunque si metta tra una madre e un cucciolo può essere attaccato. E, poiché si tratta di animali anche socievoli, l'impatto con una grande mole potrebbe risultare fatale a chi tenta l'approccio .