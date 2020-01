L'adolescente, commentando il calo dei viaggi aerei nazionali in Svezia e Germania, ha detto che questi numeri aiutano a realizzare il "cambiamento di sistema" necessario per risolvere la "crisi climatica e ambientale" del pianeta.

Thunberg, che ha dato il via a un movimento giovanile globale per chiedere un'azione immediata contro il cambiamento climatico, ha seguito il suo esempio, arrivando e tornando dagli States via mare.

"Ma per ridurre le emissioni al ritmo necessario, abbiamo bisogno che siano i governi ad intervenire e regolare il livello delle emissioni del settore dell'aviazione, la tassazione del carburante per aerei e sviluppare alternative ai combustibili fossili, da cui il settore dipende attualmente".

Secondo gli esperti, il calo in Svezia - patria dell'attivista Greta Thunberg - è in parte dovuto al movimento flygskam (flight-shaming).

