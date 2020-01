Irlanda del Nord: la resurrezione del governo regionale dopo 3 anni di rottura

La proposta, concordata dal ministro britannico per Irlanda del Nord Julian Smith con quello degli Esteri irlandese Simon Coveney, prevede concessioni incrociate fra gli unionisti del Dup e i repubblicani dello Sinn Fein, partner essenziali della coalizione nord-irlandese. Va detto che Londra ha messo anche sul piatto nuovi stanziamenti di risorse a patto che l'intesa sia firmata. La situazione dell'Irlanda del nord resta molto delicata per la questione della Brexit che potrebbe sempre generare distonie non facili dal risolvere.

