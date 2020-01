State of the Union: uno sguardo alla prossima plenaria del Parlamento europeo

Lunedì prende il via la prima plenaria del Parlamento Europeo dell'anno 2020. Gli eurodeputati a Strasburgo discuteranno degli ultimi eventi in Iran e delle preoccupanti escalation militari in Libia. Su entrambi i dossier l' Unione europea sta tentando di ritagliarsi un ruolo sulla scena mondiale.

