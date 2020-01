A più di cinque settimane dall'inizio degli scioperi in Francia, governo e parti sociali sono tornati al tavolo per discutere della riforma delle pensioni. Imprenditori e sindacati sono stati convocati dal premier Edouard Philippe per una tavola rotonda sul finanziamento del sistema pensionistico. Come garantirne la sopravvivenza a lungo termine è il principale nodo da sciogliere per l'esecutivo.

Stando alle proiezioni ufficiali rese note lo scorso novembre entro il 2025 il bilancio del sistema previdenziale potrebbe passare dalla situazione di sostanziale equilibrio del 2017 ad un deficit compreso tra 8 e 16,8 miliardi di euro, un buco equilvalente ad una percentuale del pil che oscilla tra lo 0,3 e lo 0,6%.

Una valutazione che si basa sull'analisi di molteplici dati, dalle proiezioni degli sviluppi demografici a variabili come disoccupazione e crescita. Ieri il governo ha inviato una prima bozza del testo ai sindacati. Tiepide, per usare un eufemismo, le prime reazioni.

Il nodo principale è legato alla creazione di un sistema universale a punti in sostituzione di quello attuale, che prevede ben 42 regimi pensionistici.

Il 2022 è l'anno fissato per l'entrata in vigore della controversa età di equilibrio, fissata a 64 anni, che consentirebbe ai lavoratori di evitare un taglio delle pensioni. Confermata invece l'età minima a 62 anni. Una misura a cui tutti i sindacati si oppongono e su cui non sembrano intenzionati a fare concessioni.

Oltre all'aumento degli stipendi per insegnanti e ricercatori, tra le misure previste dalla riforma c'è anche la pensione minima garantita a 1000 euro. L'intenzione del governo è quella di portare il testo in Parlamento entro il 24 gennaio, in modo da approvarlo entro l'estate.