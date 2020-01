"Questo weekend due Tgv su tre circoleranno con servizio quasi regolare, da sabato su Lione, Marsiglia e Lille e da domenica sulle città a est di Metz, Nancy, Strasburgo e verso il Lussemburgo", ha dichiarato Pierre Matuchet di SNCF. Per facilitare le prenotazioni dell'ultimo minuto, saranno messi in vendita 100.000 biglietti a prezzi agevolati.

Mentre solo il 50 per cento dei treni ad alta velocità e dei treni regionali è in funzione questo giovedì, la circolazione sulla rete dovrebbe migliorare nel fine settimana, stando alla SNCF.

