The Brief From Brussels: scandalo su fondi UE in Africa

Quello Eritreo è uno dei governi più repressivi del continente africano, affermano gli esperti.

Secondo il New York Times l'anno scorso l'Unione Europea ha finanziato un progetto per le infrastrutture che è stato parzialmente realizzato tramite lavori forzati.

Secondo l'articolo, Bruxelles non ha alcun mezzo per monitorare come sono stati impiegati i 20 milioni di euro erogati.

La decisione ha suscitato indignazione tra gli attivisti per i diritti umani.

"E' estremamente problematico per l'UE fare affidamento al governo locale per fare questo tipo di monitoraggio, specialmente quando alcune delle questioni che l'UE discuterà con il governo riguardano proprio la forza lavoro. E, come sappiamo, il governo ha detto senza mezzi termini che continuerà a fare affidamento sui servizi nazionali ", afferma Laetitia Bader, di Human Rights Watch.

Il finanziamento del progetto stradale in Eritrea proviene dal Fondo fiduciario europeo per l'Africa, creato per affrontare le cause profonde dell' immigrazione.

L'Eritrea ha un elaborato sistema di "lavori" forzati che fa sì che le persone provino a fuggire, specialmente i giovani.

Per l'UE, le riforme democratiche non sono più una condizione per gli aiuti finanziari, spiega Christine Hackenesch dell'istituto tedesco per lo sviluppo.

"L'UE ha fatto del sostegno alla democrazia l'obiettivo più importante nelle sue relazioni con i paesi africani sin dai primi anni 2000. E l'UE ha posto maggiormente l'accento nello sviluppo degli strumenti per sostenere le riforme democratiche. Ma il contesto ora per il sostegno alla democrazia in Africa e nel mondo è molto diverso, perché c'è una competizione di modelli politici con la Cina e altri attori ".

La Commissione europea ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che sono stati utilizzati dei lavori forzati per il progetto stradale, ma di aver finanziato solo materiale e attrezzature.

Addio Erasmus Plus

Il governo Britannico ha deciso di non aderire piu al programma di scambio per gli studenti europei. Fin dalla sua istituzione nel 1987, oltre 200.000 studenti britannici hanno studiato o lavorato in Europa nell'ambito di questo programma. Solo tra il 2016 e il 17 circa 32.000 studenti europei hanno studiato nel Regno Unito.

70 mila euro di arretrati per Puigdemont

Gli eurodeputati indipendentisti catalani, Carles Puigdemont e Toni Comín, riceveranno i loro stipendi retroattivamente. Ogni deputato sarà pagato fino a 70.000 euro netti, soldi dovuti da luglio dello scorso anno. Questa misura è una conseguenza diretta della decisione della Corte di giustizia che ha concesso loro l'immunità parlamentare.