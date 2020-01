Iran: almeno 50 morti nella calca ai funerali di Soleimani

Le autorità iraniane hanno deciso di rimandare la sepoltura del generale per ragioni di pubblica sicurezza . Il mezzo che trasportava i feretri di Soleimani e di un'altra vittima del raid americano, Hossein Pour-Jafarinia, è rimasto bloccato nella calca e non è riuscito a raggiungere il cimitero.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.