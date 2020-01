Cambogia: crolla hotel in costruzione

Un hotel in costruzione nella provincia costiera di Kep, nel sud della Cambogia, è crollato provocando la morte di almeno sette persone: al momento del disastro circa 30 operai si trovavano nel cantiere.

Lo scorso giugno una trentina di persone sono morte in seguito al crollo di un edificio in costruzione nella località costiera di Sihanoukville, mentre il mese scorso almeno tre operai sono deceduti e decine di altri sono rimasti feriti in seguito al crollo di una mensa in costruzione in un tempio nella località turistica di Siem Reap.