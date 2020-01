Corea del Nord, pubblicate immagini di Kim Jong Un a cavallo

Il filmato arriva in effetti mentre i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti sono in fase di stallo e con una scadenza fissata entro fine anno dalla Corea del Nord, per riceere qualche genere di concessione da Washington.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.