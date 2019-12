Netanyahu di nuovo premier? La parola alla Corte suprema israeliana

La Corte Suprema di Israele si è riunita oggi per esprimersi sulla richiesta di un gruppo di intellettuali, che in una petizione si sono detti allarmati e contrari rispetto all'eventualità che l'incarico di formare un nuovo governo possa essere nuovamente affidato a Benyamin Netanyahu, a dispetto della sua incriminazione per corruzione, frode ed abuso di ufficio.

Il procuratore generale israeliano, che ha incriminato Netanyahu, tuttora in carica come premier e vincitore alle recenti primarie del Likud, si era però rifiutato di decidere in merito alla questione della sua agibilità politica.

Netanyahu, intanto, ha rivolto un appello ai giudici perché respingano la richiesta mossa dagli intellettuali. "In democrazia - ha notato - è il popolo a stabilire chi debba guidarlo"