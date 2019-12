Netanyahu vince le primarie del Likud, sconfiggendo il rivale Saar

"Una grandissima vittoria! Grazie ai membi del Likud per per la loro fiducia, il sostegno e l'amore", ha twittato Netanyahu un'ora dopo la chiusura delle votazioni. I primi risultati ufficiosi indicano che il premier ha vinto le primarie con un consistente margine su Saar. Così sarà ancora Netanyahu a guidare il partito di destra israeliano alle elezioni politiche di marzo.

Il voto si è concluso in serata alle ore 23 locali, le 22 in Italia. La percentuale di voto è stata del 49,3 per cento degli oltre 100 mila aventi diritto. Netanyahu incassa 41.792 preferenze cioè il 72%, contro il 28% dello sfidante.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.