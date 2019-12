Styria (Austria) la valanga horror che ha risparmiato uno sciatore

Grazie al ricetrasmettitore, come riferisce sempre Prenner, in possesso dello sfortunato sciatore, il team di soccorso ha potuto portare a termine l'operazione individuando la presenza della valanga e approfondendo intorno all'area poi le ricerche.

Il ragazzo aveva salutato tutti per la scalata del Pletschnitzzinken, a circa 80 km da Salisburgo, intorno a mezzogiorno del 25 dicembre ma non aveva fatto più ritorno all'orario concordato.

Rimanere sepolti sotto la neve per 5 ore. Non è l'horror show ma l'esperienza di un giovane di 26 anni che è sopravvissuto alla valanga che si è staccata nella provincia di Styria in Austria. Il servizio di soccorso che ha condotto l'operazione di salvataggio l'ha denominata il miracolo di Natale .

