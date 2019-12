A Milano si dorme nella capsule. Aperto un ostello hi-tech in stile minimal-giappo

Per i turisti più esigenti non sarà super chic ma per i giovani è sicuramente cheap. E anche di tendenza. A Milano ha aperto le porte, o meglio le capsule, un nuovo Hotel: Ostelzzz. L’ostello hi-tech con micro-stanze per dormire, in stile cabine di aeroporti è diventato subito un punto di riferimento per studenti da tutto il mondo.

L’edificio, a poche fermate di metrò dal centro, vanta di 1.100 metri quadrati, strutturato su cinque piani, per un totale di cento posti letto. Con tanto di Social platform interna, terrazzi e un cortile privato. Un albergo ideale per chi deve riposare durante una breve sosta.

Monica Vici "È come una casa, c’è tutto quello che serve, ci racconta una cliente. C’è il bagno e la cucina. c'è sempre un continuo via vai di persone che entrano edescono. Quindi si possono incontrare nuove persone e non ci sente mai soli. E’ molto più di un ostello e molto più di un hotel."

Le cabine sono super tecnologiche: luci a LED, ventilazione meccanica e schermo touch. Proprio come quelle installate a Milano Malpensa e Orio al Serio. Un concept presto presente anche in altre città: Roma, Venezia ma anche Barcellona e Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam. Per rilassarsi all’insegna dell’hi-tech.