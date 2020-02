L'edicola Quisco: a Milano il giornale arriva sulle 3 ruote sotto casa

Negli ultimi tre anni a Milano hanno chiuso 120 edicole. Il trend negativo è nazionale.

Negli ultimi dieci anni in tutta Italia le edicole sono passate da 18 mila a 14 mila.

Anche le vendite dei giornali è crollato passando da 5,5 milioni nel 2007 a 2,2 milioni di copie vendute al giorno. Andrea Carbini ha deciso di aggirarlo portando il giornale direttamente sotto casa con la sua Quisco.

E il suo arrivo è atteso soprattutto da chi non vuole rinunciare a leggere il giornale cartaceo. L'idea di Andrea piace e a lui è venuta in mente in una notte d' estate.

Ha sistemato una vecchia Ape facendo un minimo di bricolage, così che sia facile aprirla e ordinare riviste e giornali. E ogni mattina all'alba caricati i giornali si parte.

"Stava venendo meno un servizio e bisognava rimediare", dice Andrea che ha chiamato l'edicola ambulante Quisco.

È felicissima Anna Maria che sa di poter fare una pausa ogni mattina, scendere sotto casa e recuperare quanto ha ordinato a Andrea. Per Maria, invece, leggere è un lusso cui non può rinunciare. "I giornali on line non mi danno la stessa soddisfazione.

Come tutte le edicole che si rispettano Andrea si premura di recuperare i numeri persi delle riviste, i libri usciti con un giornale.

Insomma il lavoro è intenso e la mattina corre veloce, come Andrea anche perché altri clienti lo attendono.