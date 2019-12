Col naso all'insù ad ammirare il sole per l'ultima eclissi del 2019 (e quindi del decennio). C'è stata questa notte, quando in Europa era l'alba di Santo Stefano, intorno alle quattro e quaranta.

Non visibile nel vecchio continente, dove il sole sorge molto più tardi, l'eclissi si è vista chiaramente in Australia e nei paesi dell'Asia - dall'India al Pakistan, dalla Thailandia all'Indonesia e a Singapore - ma soprattutto nella penisola arabica: è qui che si sono recati gli appassionati del genere per osservarla meglio.

L'eclissi vista Bangkok, Thailandia AP Photo/Sakchai Lalit Sakchai Lalit

La Luna ha coperto quasi interamente il Sole: al culmine era ancora visibile un sottile anello esterno, motivo per cui l'eclissi viene definita 'anulare'. Il prossimo appuntamento con un eclissi solare sarà il 21 giugno 2020, ma anche in questa occasione non sarà visibile dall'Europa.

L'eclissi vista da Siak, Indonesia AP Photo/Rifka Majjid

L'eclissi vista da Hyderabad, India AP Photo/Mahesh Kumar A. Mahesh Kumar A

Ashwin Deshpande