Dalla Spagna arriva la bistecca stampata in 3D

"Questa biszecca stampata in 3D è fatta con proteine di piselli, riso e alghe”, ci fa notare Martínez Olbiols, una nutrizionista. “La sequenza di aminoacidi è perfetta dal punto di vista nutrizionale, è equilibrata. Se consigliamo un frullato di proteine o una barretta perché non dovremo consigliare annche la bistecca proteica? Ha un buon sapore...Perché anche il gusto è importante."

