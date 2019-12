“Penso che oggi vi sia una minaccia al multilateralismo in due modi diversi – dice Arancha González, Direttore esecutivo del Centro commerciale internazionale di Ginevra - anzitutto il significato di multilateralismo, che è un sistema di cooperazione internazionale, ma anche un attacco a regole specifiche del commercio internazionale, che limitano le pulsioni unilaterali: non perché ci si senta deboli, ma perché si pensa che limitando i danni si diventa più forti e l'altra parte sarà più forte.

Le tasse sono come un'imposta nascosta sulle vendite che non compare sulla ricevuta: ad esempio, i dazi imposti dal Presidente degli Stati Uniti Trump sulle importazioni globali di lavatrici hanno aumentato i prezzi del 12%.

“Il commercio fa bene alla crescita, fa bene all'occupazione e, cosa molto importante, fa bene alla riduzione della povertà – dice Kristalina Gerogieva, Amministratore delegato del FMI - un fatto di cui non parliamo molto è che l e persone maggiormente colpite sono le famiglie a basso reddito , perché sono i beni che acquistano ad essere più costosi in assenza del libero scambio nel mondo”.

Questo è lo scenario peggiore ipotizzato dalla Banca mondiale alla fine del 2019, un anno in cui le tensioni commerciali si sono trasformate in una guerra commerciale senza precedenti.

