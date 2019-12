Calcio, Premier League: presentati Ancelotti ed Arteta

Fresco di divorzio dal Napoli, Carlo Ancelotti arriva per la conferenza stampa di presentazione all'Everton, posando per le foto di rito con la maglia del club.

Alla domanda "Cosa le ha fatto propendere per l'Everton?", il tecnico risponde:

"Il fattore più grande è l'ambizione del club, la sua storia, la tradizione, l'atmosfera dei tifosi, ed anche il fatto che vogliamo migliorare, essere una squadra migliore, vogliamo competere, questi sono i motivi per cui ho deciso di venire qui".

Carlo Ancelotti insieme al Director of football dell'Everton Marcel Brands PA Wire Anthony Devlin

ll 37enne basco Mikel Arteta è invece il nuovo allenatore dell'Arsenal: come tecnico non vanta una grande esperienza, tuttavia la società ha fiducia grazie ai 18 mesi da lui trascorsi al Manchester City come assistente di Pep Guardiola.

"Lo staff dirigenziale è stato chiaro e insindacabile - dice, riferendosi alla perdita d'identità della squadra - abbiamo bisogno che i giocatori che restano abbiano il giusto atteggiamento, con la giusta passione e impegno: passo dopo passo, miglioreremo per trovare la nostra giusta identità".

Lo spagnolo ha in mente modifiche in seno alla squadra, sin dal prossimo match, che avrà luogo il 26 dicembre in trasferta contro il Bournemouth.