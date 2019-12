Tante le emergenze in Australia: incendi, vento forte, smog e caldo torrido, fino a 47 gradi, secondo le previsioni per i prossimi giorni.

"Condizioni catastrofiche"

"Le condizioni degli incendi sono catastrofiche", ha detto ai giornalisti il commissario dei servizi antincendio rurali del New South Wales, Shane Fitzsimmons.

Le autorità dello stato del New South Wales - dove si trova Sydney - hanno chiesto alla popolazione di rimandare gli spostamenti per le vacanze di Natale.

"Chiediamo a tutti di evitare di percorrere strade che si trovino nelle vicinanze di un incendio", ha detto il premier del New South Wales, Gladys Berejiklian.

"Ci ripariamo dall'inquinamento"

A Sydney, i cittadini cercano di combattere almeno l'inquinamento.

Len Resnekov, 67 anni, residente con problemi di salute:

"La mia più grande preoccupazione è quella di non far entrare tutte le particelle di fumo nei miei polmoni e nel mio cuore. Ecco perché indosso una maschera".

Len Reskenov durante l'intervista. Euronews

Dianne Green, residente a Sydney: "Vivo a Sydney dal '92 e non l'ho mai vista così. C'è preoccupazione, è ovvio, ma penso che sia la natura che sta semplicemente facendo il suo ruolo di natura".

Dianne Green, abita a Sydney da 27 anni. Euronews

Da oltre 40 giorni, il Sydney Harbour Bridge si vede ormai solo cosi: in una cartolina sotto una cappa di fumo...

L'Harbour Bridge di Sydney, sotto una cappa di fumo. Euronews

Gli incendi non si fermano

Nonostante i mezzi a disposizione dei vigili del fuoco, gli incendi continuano a propagarsi.

Uno degli ultimi a svilupparsi è quello nei pressi della città di Bilpin, nelle Blue Mountains.

Al momento, sono almeno cento i roghi attivi nello stato del New South Wales.

Circa 3 milioni di ettari di terra sono bruciati in tutta l'Australia durante degli ultimi mesi, con nove persone morte (compresi due vigili del fuoco, travolti dalla caduta di un albero sul loro mezzo) e più di 800 case distrutte.

Il primo ministro è tornato

Dopo le polemiche per le sue vacante alle Hawaii in piena emergenza-incendi, il primo ministro australiano Scott Morrison) è tornato in Australia per coordinare i soccorsi.