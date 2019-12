Malta: il Parlamento europeo fa pressioni su Muscat

"Sono qui per parlare a favore di un Paese che ha dimostrato di ascoltare, che è aperto alle raccomandazioni e per rispondere a coloro che ritengono conveniente danneggiare Malta e la sua gente".

Assente in aula Joseph Muscat, lo difendono i suoi colleghi membri del partito socialista. Miriam Dali ribadisce che il governo socialista aveva promesso di attuare riforme in materia di stato di diritto.

"Se il suo ufficio, l'ufficio del Primo Ministro è stato coinvolto in un omicidio, cos'altro ancora non sappiamo? Deve dimettersi", commenta Esteban Gonzalez Pons, del Partito popolare europeo.

