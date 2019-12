Nuova Zelanda, recuperati corpi delle vittime del vulcano

La polizia della Nuova Zelanda ha fatto conoscere i risultati una missione per recuperare i corpi delle persone disperse in seguito all’eruzione del vulcano di White Island, avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì. Una gita che doveva essere divertente, anche se avventurosa si è trasformata in tragedia: sono almeno 6 i morti e diversi i dispersi sull'isola neozelandese di White Island, terra dominata da un vulcano attivo che si è risvegliato e ha fatto strage di quei visitatori.

Così un portavoce della polizia: "Sappiamo che il tempo è poco. Abbiamo recuperato sei corpi, ma abbiamo alltro lavoro da fare e sappiamo che ce ne sono altri due e siamo intenzionati a recuperarli

I parenti delle vittime non riescono a credere a quello che sia successo e a come una gita, un momento di svago abbia potuto trasformarsi in questa immane tragedia. Una donna che ha perso un parente, commenta amaramente: "Penso ad ognuno di loro, è una cosa terribile. Pensi sempre di avere il tempo di dire addio ma io quel tempo non l'ho avuto".

In Nuova Zelanda ci sono parecchi vulcani: quello di White Island, anche noto con il nome maori di Whakaari, è uno dei più attivi del paese ed è anche una popolare meta turistica. L’ultima grande eruzione era avvenuta nel 2016.