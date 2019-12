Strage in Niger, rimandato il vertice con Paesi Sahel

Ritornato precipitosamente dall'Egitto dove partecipava ad una conferenza internazionale, il presidente del Niger Issoufou Mahamadou ha convocato una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. D'accordo con Issofou, Macron ha inoltre annunciato il rinvio del summit previsto a Pau il 16 dicembre in cui si doveva discutere il ruolo della presenza francese in Africa insieme ai leader dei Paesi del G5 Sahel. Il capo dell'Eliseo ha inviato sul posto il Capo di stato maggiore dell'esercito.

Un commando jihadista ha attaccato un campo militare in Niger, vicino al confine col Mali, a colpi di artiglieria e mortaio e ha ucciso almeno 71 persone. La zona colpita è quella di Inates, nella regione occidentale di Tillaberi. L'attentato è stato il più grave mai sferrato contro i militari in Niger. Gli aggressori armati hanno sabotato i sistemi di comunicazione prima di iniziare l'assalto, che ha anche causato gravi danni materiali all'interno della base. Le forze del Niger stanno combattendo contro i militanti di Boko Haram, al confine sud-orientale con la Nigera e contro i jihadisti alleati dell'Isis nell'Ovest, viicno al Mali e alla Libia.

In seguito all'attacco jihadista in Niger, il presidente francese Emmanuel Macron, d'accordo con il suo omologo nigeriano Mahamadou Issoufou, ha deciso di posticipare il vertice con i cinque paesi del Sahel, previsto per il 16 dicembre all'inizio del 2020.

