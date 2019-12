Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 11 dicembre 2019

Dalle stelle del Nobel per la pace alle stalle di un'accusa per genocidio. La parabola di Aung San Suu Kyi all'Aja che deve difendere la giunta militare birmana per le violenze sui Rohyngia.

Rischia di paralizzarsi il commercio mondiale. L'Organizzazione Mondiale per il Commercio non ha abbastanza giudici.

