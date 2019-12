Erutta un vulcano in Nuova Zelanda: diverse vittime

Dallo scorso 18 novembre l'agenzia Geonet, che monitora in permanenza l'attività geologica sull'isola, aveva innalzato il livello di sicurezza da uno a quattro - su una scala di cinque - in conseguenza di un netto aumento delle emissioni di anidride solforosa.

Si contano almeno cinque morti e decine di feriti, ma secondo le autorità il bilancio potrebbe rapidamente aumentare, per le conseguenze dell'eruzione di un vulcano in Nuova Zelanda.

