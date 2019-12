L'interesse di politica globale e istituzioni internazionali al riscaldamento globale ha una lunga storia che inizia con la fondazione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, nel 1873. e passa da momenti chiave come l'adozione del protocollo di Kyoto oppure il nobel per la pace ad Al Gore.

Prima del vertice, non le ha mandate a dire il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "Siamo chiari: fino ad oggi, i nostri sforzi per raggiungere questi obiettivi sono stati del tutto inadeguati. Gli impegni presi a Parigi porterebbero comunque ad un aumento della temperatura al di sopra dei tre gradi Celsius, ma molti paesi non li rispettano nemmeno".

