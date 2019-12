Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 6 dicembre 2019

In apertura del nostro giornale la Francia dove i sindacati aumentano la pressione sul governo, respingono la riforma delle pensioni. Ieri il Paese è stato bloccato da uno sciopero importante capeggiato dai ferrovieri che vi hanno aderito all’87%. Anche oggi cancellati il 90% dei treni ad alta velocità e il 70 % di quelli regionali. Mercoledì la parola passa al governo che oggi ha mostrato una disponibilità all'apertura.

Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel si è recata ad Auschwitz, era dal 1995 con Kohl che un cancelliere non varcava la porta dell’ex campo di concentramento. Una visita che non è un caso, che arriva in un momento particolare, mentre in Germania suona l’allarme su antisemitismo e razzismo. Vi ricordiamo a proposito che secondo il ministero dell’interno di Berlino gli attacchi a carattere antisemita sono aumentati di circa il 20% nello scorso anno in Germania, nel 90% gli autori sono state persone legate all’estrema destra.

Greta è arrivata a Madrid alla COP 25, ci è arrivata in treno da Lisbona. Oggi è il quinto Fridays for future e quindi ha partecipato ache alla manifestazione di Madrid ma soprattutto ha spronato i leader mondiali riuniti nella capitale spagnola a fare di più perché, si è lamentata, in un anno nulla è cambiato.

Un esempio pratico di cosa significa il cambiamento climatico soprattutto per equilibri delicati come quelli delle barriere coralline ce lo danno le isole Seychelles. Sotto la patina di immacolata bellezza, il mare soffre.

Difficile immaginare che l’alta Savoia famosa per i suoi formaggi, i pascoli verdi e le montagne sia un ricettacolo di spie. Invece è proprio così. La notiza è stata rivelata dal quotidiano francese Le Monde che ha rivelato la presenza di diverse spie russe basate in città come Chamonix, Megève, Evian. Vediamo il servizio...

Uber fa i conti con un fenomeno inquietante: quello delle violenze ssessuali a bordo. I numeri sono importanti, parliamo di migliaia di casi ogni anno.

Un fatto inquietante avvenuto a Hyderabad nello stato del Telangana nel sud dell’ India le persone sono scese in piazza per omaggiare la polizia protagonista di un’esecuzione extragiudiziale di 4 uomini presunti colpevoli di stupro e omicidio. Il delitto risale a pochi giorni fa quando una giovane veterinaria è stata violentata dai 4 poi bruciata. La polizia ha portato i presunti colpevoli sul luogo del delitto per una sorta di incidente probatorio qui loro avrebbero tentato di scappare e la polizia gli ha sparato. La popolazione locale ha subito solidarizzato con gli agenti e tanti, in diversi posti dell’India, hanno invitato gli agenti a fare sempre così con gli stupratori dichiarando che finalmente era stata fatta giustizia.

In Algeria stasera si tiene il primo dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali della storia del Paese. Avviene in vista della tornata elettorale di giovedì quando nel Paese si voterà per scegliere il nuovo capo di stato dopo le dimissioni di Bouteflika. Partecipano in 5 tra cui due ex primi ministri e un uomo molto vicino al capo dell'esercito. Ancora stasera in piazza sono scese tante migliaia di persone come ormai da 9 mesi il venerdì . Chiedono rinnovamento e un vero cambio di passo alla guida del Paese. Per grandezza uno dei più importanti dell'Africa

Ora una curiosità: molti di voi si ricorderanno il vestito che Lady Diana indossava quando ballò con Jhon Travolta,presto lo indosserà un’altra donna...