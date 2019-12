Elezioni nel Regno Unito, lotta all'ultimo voto

Oggi The Guardian ha visitato il nostro ufficio a Manchester per ascoltare gli umori della comunità italiana in vista...

Alla domanda "Cos'avete pensato per il clima, considerando che altri Partiti lo sbandierano tra le priorità?", CAROLINE LUCAS, Deputata "verde", risponde che "Il Governo considera l'emergenza climatica, dice che cercherà di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050, vale a dire 30 anni da adesso, ma non è abbastanza ambizioso: noi possiamo mostrare la differenza tra ciò che dicono e ciò che stanno facendo".

Manca meno di una settimana alla chiamata alle urne per il Regno Unito , e nella fase finale della campagna elettorale per i leader di Partito scatta la lotta all'ultimo voto.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.