Hamilton vince sempre: proverà a farlo anche con la Ferrari?

Stagione in chiaroscuro per la Ferrari: molto male all'inizio, troppi errori di strategia, incidenti e tensioni tra compagni di squadra ma con una impennata di orgoglio e qualità dopo l'estate, con le due vittorie di Leclerc e una di Vettel. Troppo poco per impensierire la Mercedes ed Hamilton.

Sul podio, con Hamilton, anche due talenti emergenti del circus, che in futuro forse non troppo lontano potrebbero essere i suoi successori nell'albo d'oro del Mondiale: Max Verstappen e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton non si ferma mai. Dopo aver messo in bacheca il sesto titolo mondiale di Formula Uno, il pilota inglese - da vero cannibale delle corse - ha vinto anche l'ultimo Gran Premio della stagione 2019, ad Abu Dhabi, 84° successo della sua formidabile carriera.

