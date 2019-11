L'attentatore conosciuto a Scotland Yard

Aveva 28 anni e si chiamava Usman Khan l'attentatore che ieri sul London Bridge ha accoltellato i passanti uccidendone due e ferendone altri tre, prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Khan era stato rilasciato in libertà vigilata l'anno scorso, dopo aver scontato sei anni per reati di terrorismo. Condannato nel 2012 era stato rilasciato a dicembre 2018 "su licenza", il che significa che avrebbe dovuto soddisfare determinate condizioni o sarebbe tornato in carcere.

Diversi media britannici hanno riferito che indossava un braccialetto elettronico alla caviglia. Prima dell'attacco Khan stava partecipando a un evento a Londra ospitato da Learning Together, un'organizzazione con sede a Cambridge che lavora per l'educazione e l'istruzione dei carcerati. L'antiterrorismo britannico afferma che la polizia non sta attivamente cercando altri sospetti.

Eroi per caso: la pronta reazione dei passanti ha evitato un bilancio più pesante

La polizia è intervenuta sul London Bridge, nel cuore della capitale britannica, nel primiossimo pomeriggio. Decisivo, prima dell'arrivo delle forze di sicurezza, l'intervento di alcuni passanti che hanno disarmato l'uomo mettendolo a terra.

In un video che sta circolando su social si vede un gruppo di persone battersi con l'aggressore su uno dei marciapiedi del ponte.

Dopo essere riuscito a disarmarlo, uno dei passanti si è allontanato con il coltello in mano. Subito dopo sono intervenuti gli agenti che, dopo avere trascinato via un altro dei passanti che stava ancora lottando a terra con l'aggressore, hanno sparato sull'uomo da distanza ravvicinata, uccidendolo. Il timore era che si trattasse di un kamikaze, infatti la polizia ha confermato che l'aggressore indossava un finto giubbotto esplosivo. Scotland Yard conferma che si tratta di terrorismo.

Neil Basu, antiterrorismo Scotland Yard: "Per come si è consumato l'incidente, abbiamo risposto come se si trattasse di terrorismo. Ora sono in grado di confermare che si tratta di terrorismo. Posso anche confermare in questo momento, che il sospetto indossava un equipaggiamento che al momento riteniamo fosse un falso ordigno esplosivo"

Secondo i racconti dei testimoni la gente correva nel panico tra le urla, subito è arrivata la polizia che ha bloccato ed evacuato la zona al momento piena di gente e turisti, le persone si sono barricate all'interno dei negozi. Qualcuno ha provato a disarmare l'uomo.

Sadiq Khan, Sindaco di Londra: "Al momento dell'attacco la gente non si è resa subito conto che il sospettato avesse un falso ordigno esplosivo, ma hanno tentato di disarmarlo. Un altro esempio del coraggio e dell'eroismo dei comuni londinesi, correndo verso il pericolo, rischiando la propria sicurezza personale per cercare di salvare altri e voglio ringraziarli a nome di tutti i londinesi, questo mostra il meglio di noi.

Fino alle prime ore di sabato mattina, restavano "in lockdown" a Londra sia l'area del London Bridge, teatro della sparatoria, sia alcuni luoghi pubblici intorno. Evacuati anche alcuni edifici sensibili a scopo precauzionale. Il primo ministro britannico Boris Johnson è tornato a Londra per seguire da Downing Street gli sviluppi.

L'attacco arriva a due settimane dalle elezioni anticipate politiche volute proprio da Johnson.