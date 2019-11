Parigi, evacuata Gare du Nord per un bagaglio sospetto: dentro una granata inerte

29 novembre. Una giornata vissuta sui fili dell'alta tensione in mezza Europa.

LONDRA - POMERIGGIO Un attacco, considerato da Scotland Yard, terroristico al London Bridge con due vittime accoltellate da un uomo poi ucciso dalla polizia. Evacuata l'intera zona per una bonifica precauzionale.

OLANDA - SERA: In pieno centro a L'Aja si contano tre feriti, anch'essi accoltellati da un uomo sui 45 anni che poi si è dato alla fuga ed è tutt'ora ricercato dalla polizia.

PARIGI - SERA:

Evacuata la Gare Du Nord dopo che alla polizia ferroviaria è stato segnalato un bagaglio all'apparenza abbandonato. Al suo interno è stata ritrovata una granata che ha messo in allarme le forze dell'ordine. Risultata inerte, e rintracciato il proprietario, un militare non in servizio. La granata era posseduta legittimamente, ma l'uomo è stato comunque fermato per ulteriori accertamenti.