Rendez-vous: il meglio della Cultura in Europa

Per chi si trova a Mosca da non perdere la personale dedicata all'arte russa del XIX e XX secolo . Oggetti creati dalla più importante azienda di gioielleria del paese, ovvero Peter Carl Fabergé. La mostra rimarrà aperta al pubblico al Museo Storico Statale fino alla fine di aprile.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.