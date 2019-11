Per la manifestazione, gli agricoltori hanno scelto questo periodo dell'anno perché stanno per iniziare i negoziati commerciali annuali con supermercati e Grande Distribuzione e non vogliono veder ulteriormente tagliati i prezzi dei loro prodotti.

Altri raduni sono in corso a Lione, Tolosa, Avignone e in altre città e dipartimenti.

E fin dalle prime ora del mattino migliaia di agricoltori si sono messi in marcia puntand su Parigi per una giornata di mobilitazione di tutto il settore agricolo, indetta dai sindacati di categoria ( FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles ) e dall 'Associazione Giovani Agricoltori francesi.

