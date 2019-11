Migranti: sempre più persone arrivano in Serbia

Sempre più migranti arrivano in Serbia: il loro tortuoso percorso passa attraverso Turchia, Grecia, Albania e Kosovo.

La città di Kanjiza si trova a 15 km dal confine serbo-ungherese, sul fronte serbo: qui ci sono circa 300 migranti, che dormono nella foresta o nella vecchia stazione ferroviaria.

Hasszan viene dalla Siria, ha il passaporto ma non è più valido, ora vorrebbe andare in Germania (attraverso Ungheria e Austria), anche se è impossibile ci prova ogni giorno.

"Vado al confine ungherese-serbo - dice - ma la Polizia mi intima di tornare indietro: ogni giorno andiamo al confine e la Polizia ci rimanda in Serbia".

Quando sorge il sole, i migranti vanno a dormire, non di notte, perché fa troppo freddo.

Hamed viene dallo Yemen, ha 30 anni, è un dottore: ha lasciato il suo Paese tre settimane fa per andare in Olanda, ci parla delle sue brutte esperienze.

"La Polizia in Romania ci ha picchiato e creato molti problemi - dice - non so perché: in Romania e Croazia è un problema molto grave".

Anche i trafficanti di esseri umani sono presenti in Serbia e mentono ai migranti circa le loro possibilità.

"I migranti vengono portati ovunque dai trafficanti - afferma Róbert Lackó, loro coordinatore - prendono i soldi, questi poveretti credono in loro: i trafficanti di esseri umani dicono che possono attraversare il fiume, ma realisticamente è impossibile, non solo ora ma anche in estate.

Ad esempio, ora i migranti acquistano gommoni gonfiabili, è un tentativo crudele: purtroppo abbiamo visto barche bucate in acqua, non sappiamo di morti, ma chissà cosa succede in queste acque di notte".

La maggior parte dei rifugiati dalla parte serba del confine ungherese-serbo vorrebbe andare verso l'Europa occidentale il prima possibile, anche se non è facile: i migranti non ottengono cibo o alloggio dalle autorità serbe.