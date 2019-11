Robert Doisneau, il fotografo umanista

"Perché Robert Doisneau, padre della fotografia umanista? Ci è sembrato importante proporre le foto di un autore così legato all'umanità. Attraverso una conquantina di istantanee in esposizione, emerge un percorso dagli anni Trenta agli anni Sessanta, e si possono ritrovare gli scatti più conosciuti di Doisneau e molti altri. E tutti ci riportano a questa grande sensibilità, alla sua maniera di cercare le foto, sempre con un grande rispetto per l'esere umano", spiega Paola Boiron, assessora alla Cultura a sainte-Foy-Les Lyons.

La mostra, per la prima volta ospitata nei locali della vecchia piscina comunale, permette di consoscere da vicino il grande fotografo, noto per una sincera rappresentazione della vita quotidiana a Parigi.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.