Benvenuto euronews Albania!

euronews albania ha visto la luce questo giovedî mattina alle 7 in punto. La sede principale è a Tirana, capitale del paese, ma ci sono anche uffici a Skopje, in Macedonia del Nord, e Pristina, in Kosovo.

"euronews Albania sarà un punto di riferimento per le notizie imparziali e per i territori di lingua albanese: Albania, Kosovo, Macedonia del Nord", spiega Ilva Tare, responsabile dei contenuti.

150 persone sono state assunte per il canale d'informazione all news, tra cui 90 giornalisti.

