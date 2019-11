Se nel mondo scende per il quarto anno il numero di morti causati dal terrorismo (-15.2% nel 2018) - una riduzione ancora più accentuata nel nostro continente (-70%) - preoccupa la crescita degli attacchi dell'estrema destra in Europa occidentale, Oceania e Nord America.

In queste tre parti del mondo, infatti, sono più che triplicati gli attentati legati ad ambienti neonazisti, fascisti ed etno-nazionalisti: +320% tra il 2014 e il 2018, un trend confermato anche nel 2019 con 77 morti attribuibili al terrorismo di estrema destra da inizio anno a fine settembre.

Si tratta delle ultime cifre dell'Indice del Terrorismo Globale pubblicato dall'Institute for Economics and Peace.

In Italia, che assieme a Montenegro, Lituania, Paesi Bassi e Danimarca è stato uno dei paesi che è peggiorato di più nella classifica generale, otto dei 14 attacchi terroristici - che non hanno causato vittime - sono stati compiuti da persone non affiliate ad alcuna organizzazione; uno è stato attribuito dalle autorità agli anarchici, due ad attivisti anti-fascisti, uno a neo-fascisti e uno ad estremisti antisemiti, si legge nel report.

L'aumento degli attacchi di estrema destra ha portato alcuni osservatori ad affermare che questo fenomeno non è stato preso sul serio e che i servizi di sicurezza e di intelligence dovrebbe prestare maggiore attenzione a questa minaccia Global Terrorism Index 2019

Secondo Jacob Aasland Ravndal, del Centro di Ricerca sull'Estremismo dell'Università di Oslo, la violenza di estrema destra "è un fenomeno clandestino, sotterraneo perché a bassa densità. Molti attacchi non sono neanche mai registrati dalla polizia. Si tratta di un grande universo di violenza difficile da catturare".

Il ricercatore, autore di uno studio sulla violenza e il terrorismo di estrema destra, cerca di catturare il fenomeno concentrandosi solamente sugli attacchi mortali, che però ammette essere solamente la "punta dell'iceberg".

Per il 2019 i dati non sono ancora definitivi, ma includeranno di certo episodi come quello di Halle, quando un neonazista ha ucciso due persone dopo aver cercato di entrare in una sinagoga. Tutto filmato e caricato su Internet. "C'è un nuovo trend stragista legato ai forum online", continua Ravndal. "Iniziato con il massacro di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha generato alcuni copycat negli Stati Uniti ed è arrivato in Europa, con gli attacchi in Germania e Norvegia. Un tipo di azione diversa rispetto al passato: si punta all'eccidio, una cosa non tipica di questo universo: siamo davanti ad un nuovo modus operandi".

Ravndal indica come, nei suoi studi, i paesi europei che più si sono "distinti" per attacchi mortali legati ad ambienti di estrema destra sono Svezia, Germania, Regno Unito, Spagna, Grecia e Italia.

"La cultura skinhead, vibrante negli anni '90, è finita. È stata rimpiazzata da altri trend sub-culturali, i cosiddetti movimenti identitari, che attraggono soprattutto i giovani. La differenza è che qui la violenza non è al centro, ma l'approccio alla 'lotta' è più sofisticato: si recluta più nelle università che nei bar o negli stadi di calcio".

L'alienazione dovuta ai social media ha giocato un ruolo forte nel ridurre i livelli di violenza per le strade, soprattutto nel sud dell'Europa dove più frequenti sono stati storicamente gli scontri tra opposte fazioni politiche.

"Le persone stanno dietro al computer invece che a picchiarsi per le vie delle città. C'è una ondata di giovani che si impegna politicamente su Internet, come Generazione Identitaria in Austria, Francia e Germania".

"In generale, in alcuni paesi del Nord Europa, assistiamo ad un ritorno della militanza porta-a-porta, in strada, allo stesso modo di Forza Nuova e Casa Pound in Italia", conclude Ravndal. "Gruppi che combinano l'elemento della lotta identitaria su Internet e la presenza per le strade, nei quartieri".