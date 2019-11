Voto ad alta tensione in Sri Lanka. Convoglio di bus sotto attacco

In una zona a maggioranza tamil , nel nord del Paese, la polizia ha segnalato alla commissione elettorale alcuni blocchi stradali illegali, posti dall'esercito , per - presumibilmente - impedire agli elettori di recarsi a votare. Sono stati inoltre arrestati dieci uomini, sospettati di voler "creare disordini".

E in questo quadro, solo poche ore prima dell'apertura dei seggi, degli uomini armati hanno sparato contro un convoglio di bus che trasportavano elettori musulmani , fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo.

E la prospettiva di una nuova presidenza Rajapaksa non ha fatto altro che accentuare le tensioni etniche . Il fratello dell'ex presidente Mahinda, è infatti un forte nazionalista. Durante la sua campagna elettorale, il cui slogan era "Meglio essere con noi che contro di noi", Rajapaksa si è presentato come l’uomo in grado di proteggere la maggioranza buddista, dal nuovo pericolo islamista.

I favoriti per la vittoria finale sono l'ex ministro della Difesa, Gotabaya Rajapaksa , sostenuto dal Fronte popolare dello Sri Lanka (Slpp) e l’attuale ministro per l’edilizia abitativa e gli affari culturali, Sajith Premadasa , rappresentante dello United National Party (Unp).

Lunghe code di elettori si sono formate questo sabato mattina all'alba a Colombo, in Sri Lanka , dove si vota per le presidenziali . Sono circa 16 milioni (su 21 milioni di abitanti) gli srilankesi aventi diritto al voto e devono scegliere tra 35 candidati. Il candidato che otterrà più del 50% tra le prime scelte verrà eletto presidente, altrimenti si procederà a un secondo scrutinio. I risultati dovrebbero arrivare domenica, al massimo lunedì, qualora la lotta fosse serrata.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.