Cocaina per più di una tonnellata sequestrata a Gioia Tauro

La droga, che al dettaglio avrebbe fruttato fino a 250 milioni di euro, era stata occultata in un container proveniente dal Sud America e diretto in Germania, ed è stata scoperta grazie alla scansione radiografica effettuata dall'Agenzia delle Dogane.

Era nascosta in 144 pacchetti occultati in un carico di banane, la cocaina per una tonnellata e 176 chili sequestrata nel porto di Gioia Tauro grazie a una operazione congiunta di carabinieri, guardia di finanza, agenzia europea della polizia ed Europol. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di stupefacenti portato a termine nello scalo calabrese negli ultimi anni

