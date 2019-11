L'ormai ex presidente boliviano Evo Morales è già diventato un meme

_Fratelli, vado a dormire. Mi spiace dovervi lasciare per motivi di sonno. Ringrazio la solidarietà del fratello Morfeo per avermi accolto, mi sveglierò senza il tiranno nel mio paese. _

Se fino a ieri tutto il mondo si chiedeva: che fine ha fatto Evo Morales dopo le sue dimissioni ?, nella notte italiana il leader della sinistra boliviana ha deciso di fugare ogni dubbio attraverso il suo account Twitter. Morales ha condiviso con i suoi aficionados una foto in cui ha mostrato come avesse passato la sua prima notte da ex presidente.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.