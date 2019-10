Il Cile costretto a cancellare due conferenze internazionali

Di fronte alle proteste che non sembrano calmarsi, il presidente cileno Sebastián Piñera annuncia la cancellazione di due conferenze internazionali che avrebbero dovuto tenersi proprio in Cile tra novembre e dicembre: una riunione della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica - organizzazione che promuove la cooperazione economica e il libero scambio tra diversi paesi del mondo - e la Cop 25 sui cambiamenti climatici.

"Posso immaginare gli inconvenienti che questa decisione comporta sia per l'Apec che per la Cop 25, ma come presidente del Cile devo anteporre i problemi del mio Paese a tutto il resto".

Le proteste, degenerate in scontri, in Cile vanno avanti da 12 giorni, iniziate per l'aumento del biglietto della metro a Santiago hanno acceso gli animi coinvolgendo tutto il Paese.

Se saltasse comletamente l'incontro Apec, in calendario il 16 e 17 novembre a Santiago del Cile, potrebbe trovarsi in bilico anche il mini accordo fra Stati Uniti e Cina. Proprio a Santiago, Donald Trump e il presidente Xi Jinping avrebbero dovuto suggellare la chiusura della prima fase delle trattative commerciali con la firma dell'intesa.

La Casa Bianca, riportano i media americani, sta cercando di capire se ci siano eventuali altre località per il vertice.

La COP25 era prevista fra il 2 e il 13 dicembre, con la presenza di oltre 2.000 partecipanti della maggior parte delle Nazioni del mondo.