Gravi problemi furono causa del crash del Boeing 737 della Lion Air

Il crash nel mare di Giava del Boeing 737 MAX 8 della compagnia indonesiana Lion Air, avvenuto lo scorso 29 ottobre, poco dopo il decollo da Giakarta, dipese da gravi problemi tecnici, difetti di costruzione e certificazione oltre che dall'imperizia dell'equipaggio.

189 morti

Insomma un volo che era senza scampo come attestano i risultati dell'ultimo report prodotto dagli esperti indonesiani. Un grave difetto al sistema antistallo sarebbe la causa maggiore. Nel disastro senza superstiti sono morti 189 passeggeri.

Un velivolo gemello precipitato anche in Africa

Purtroppo i difetti del Boeing 737 sono costati la vita anche ad altre 157 persone che a bordo di un velivolo gemello della Ethiopian Airlines sono precipitate qualche mese dopo in Africa. Per questo sono ancora a terra tutti i Boeing 737 Max 8 di tante compagnie in tutto il mondo. La Boieng afferma di aver risolto i problemi ma l'aereo non ha ancora le ceritifcazioni per riprendere le rotte aeree.