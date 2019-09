Ocean Viking: via libera allo sbarco degli 82 migranti a bordo

Via libera allo sbarco degli 82 migranti soccorsi domenica scorsa dalla Ocean Viking. Il governo italiano ha indicato Lampedusa come porto sicuro per l'imbarcazione di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere. La nave però non entrerà in porto: i migranti saranno sbarcati su alcune motovedette della Guardia costiera.

L'autorizzazione del governo è arrivata dopo l'accordo con gli altri paesi europei per la ridistribuzione delle persone a bordo, come sottolineato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Credo ci sia un grande equivoco sul porto sicuro alla Ocean Viking - ha detto il leader politico del Movimento 5 Stelle - le è stato assegnato un porto perché l'Ue ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".

La metà dei migranti sarà ridistribuita tra Germania e Francia, con una quota del 25% ciascuno, mentre l'Italia si farà carico del 10% delle persone a bordo.

"Detto questo - ha aggiunto Di Maio - mi impegnerò a lavorare sulla cooperazione internazionale per migliorare le condizioni economiche dei paesi di provenienza e sugli accordi sui rimpatri che sanciscono il principio che chi non può stare qui deve tornare indietro e chi può stare qui sta in Europa e non in Italia".