Kim Clijsters torna in campo a 7 anni dal suo ritiro

Sembrava un errore o la provocazione di un ufficio stampa in vena di scherzi. È tutto vero. E la notizia scuote il mondo del tennis. Stiamo parllando del ritorno alle competizioni ufficiali dal 2020 della belga Kim Clijsters, vincitrice di quattro tornei Grandi Slam.

SI tratta di uno dei talenti più puri del tennis femminile. Fortissima in singolo. Imbattibile in doppio decide di ritornare nella mischia a sette anni da quel 2012 in cui, a ventinove anni, aveva annunciato il suo secondo ritiro. La prima volta era successo fra il 2007 e il 2009, nel pieno della maturità agonistica. L'obiettivo, allora, quello di creare una famiglia; il ritorno fu un trionfo visto che in appena quindici mesi portò a casa 3 Slam e tornò numero 1 del mondo prima di fermarsi in maniera apparentemente definitiva.

Il richiamo della racchetta, però, sembra abbia avuto la meglio.