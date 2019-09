Lo scorso agosto, in Amazzonia ci sono stati 30.901 focolai di incendio, quasi il triplo dello stesso mese dell'anno precedente (10.421 focolai). L'area bruciata nel periodo è stata di 29.944 km², l'equivalente di 4,2 milioni di campi da calcio. Queste sono le cifre allarmanti fornite dagli ultimi dati raccolti dall'Istituto brasiliano di ricerca spaziale (INPE).

L'area bruciata è quattro volte quella dell'agosto 2018. Si tratta del dato peggiore dal 2010, anno segnato da una grave siccità che non si è verificata invece nel 2019. Ogni focolaio è stato ancor più devastante con una media di 800 m² rispetto ai 580 m² del 2018, riferisce A Republica.

I dati si riferiscono all'intero territorio amazzonico di 5,5 milioni di km² - di cui 4,19 milioni in territorio brasiliano. Quest'anno ci sono stati anche incendi nella foresta pluviale amazzonica del Perù o della Bolivia.

Il direttore scientifico dell'Istituto di ricerca ambientale dell'Amazon, Ane Alencar, ha spiegato al sito web UOL che questo drastico aumento può essere spiegato solo dall'attività di deforestazione, poiché quest'anno nessun evento meteorologico estremo può aver giustificato l'attuale situazione.

"Quest'anno non abbiamo avuto una siccità estrema, come nel 2015 e nel 2016. Nel 2017 e nel 2018 abbiamo avuto un periodo di precipitazioni sufficienti. Nel 2019, non abbiamo registrato eventi climatici che causano siccità, come El Niño - o quantomeno non si sono verificati con intensità. Il clima non può essere la spiegazione di questo aumento" dei focolai d'incendio.

Contando l'intero territorio brasiliano, da gennaio ad agosto, sono stati registrati 46.825 incendi, la cifra peggiore dai 58.476 del 2010. La deforestazione potrebbe continuare ad avanzare perché negli ultimi anni settembre è sempre stato il mese peggiore per gli incendi.

Dopo l'agitato vertice del G7 e sotto la pressione della comunità internazionale, il presidente Jaïr Bolsonaro, dopo settimane in cui ha continuato a sostenere che gli incendi in Amazzonia fossero "un affare interno", ha deciso di vietare la combustione agricola in tutto il Paese.

Tuttavia, appena 48 ore dopo ha modificato il decreto per consentire questa pratica al di fuori del territorio legale dell'Amazzonia.

L'aiuto promesso dalla comunità internazionale per combattere gli incendi nella giungla amazzonica è in un limbo legale dopo il rifiuto di Bolsonaro; secondo alcuni documenti recentemente venuti alla luce, avrebbe un piano di sfruttamento di questo santuario verde, unico nel pianeta, isolando progressivamente le popolazioni indigene con discorsi di odio.

Bolsonaro ieri ha fatto dell'ironia sulla preoccupazione del presidente francese per la giungla e la sua deforestazione, senza precedenti da decenni. "Sono grato a (Emmanuel) Macron, il mio amico Macron, grazie al quale il popolo brasiliano ha potuto sperimentare un'Amazzonia che non conosceva, con le sue ricchezze", ha detto alla stampa di Brasilia, pronunciando con enfasi e stile francese il nome del presidente. "La nostra Amazzonia è più grande di quella di altri paesi", ha aggiunto, riferendosi all'area amazzonica che il Brasile ospita nel suo territorio pari al 60% del totale. Il resto è distribuito su otto paesi, tra cui c'è anche la Francia grazie alla Guyana. In Amazzonia, "abbiamo una ricchezza incalcolabile, se sapessimo come sfruttarla razionalmente e con valore aggiunto (darebbe una spinta enorme alla nostra economia", ha aggiunto Bolsonaro.

Da quando è salito al potere a gennaio, Jair Bolsonaro ha fortemente incoraggiato lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame in Amazzonia e ha sostenuto l'attività mineraria - compreso nelle riserve indigene - nel ricchissimo sottosuolo amazzonico.

Emissioni di monossido di carbonio il 4 settembre 2019 - Copernicus Atmosphere Monitoring Service

La deforestazione, che sta avanzando rapidamente sotto il suo governo, è giudicata dagli specialisti responsabile per la gran parte degli incendi. Bolsonaro ha ripetutamente chiesto a Macron di "ritrattare" dopo aver fatto riferimento all'internazionalizzazione della conservazione dell'Amazzonia e aver considerato la sovranità sull'Amazzonia come una questione aperta.

Macron ha inserito gli incendi in Amazzonia all'ordine del giorno del G7 a Biarritz alla fine di agosto e ha invitato il Brasile ad agire, scatenando un'ondata di pressioni internazionali su Brasilia.

L'entrata in azione dell'esercito brasiliano più di una settimana fa non ha ancora ridotto il numero di incendi. Più della metà dei 1.284 nuovi incendi registrati lunedì sera in 24 ore dall'Istituto INPE in tutto il Brasile si sono verificati in Amazzonia, nonostante il dispiegamento di 18 aerei e 3.900 uomini.